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DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde proje şenliği düzenlendi

DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde proje şenliği düzenlendi
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Kastamonu'da DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları projeleri Dönem Sonu Proje Şenliği'nde sergiledi. Öğrenciler bilim, teknoloji ve üretim odaklı çalışmalarını sundu.

Kastamonu'da DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları projeleri Dönem Sonu Proje Şenliği'nde sergiledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları ürünlerini sergiledi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Dönem Sonu Proje Şenliği'nde öğrencilerin bilim, teknoloji ve üretim odaklı çalışmaları yer aldı. Öğrenciler, eğitim sürecinde edindikleri teorik bilgileri uygulamalı projelerle ortaya koydu. Öğrenciler teknik bilgi birikimlerini ve takım çalışması becerilerini de gösterme imkanı buldu. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi, üretim kültürü kazanmaları ve geleceğin teknoloji alanındaki insan kaynağına katkı sunmaları hedefleniyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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