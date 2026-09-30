Kars Valisi Ziya Polat, sanat lisesi öğrencileriyle sınıflarda bir araya geldi

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Kars Valisi Ziya Polat, Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi'ne gerçekleştirilen ziyarette sınıfları gezen Vali Ziya Polat, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin eğitim süreçleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Polat, okulda yürütülen sanatsal faaliyetleri yerinde inceledi.

Öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyen Vali Polat, gençlerin sanat alanındaki faaliyetleri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Polat, onların eğitim ve sanat yolculuklarına ilişkin görüşlerini dinledi.

Ziyaret sırasında okulun eğitim faaliyetleri, öğrencilerin çalışmaları ve sanatsal etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Polat'ın Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi'ne gerçekleştirdiği ziyarete Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Urlunç'ta eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı