Karatay Belediyesi Yaz Okulları Devam Ediyor

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Yaz Okulları, eğitime devam ediyor. Gençler, eğlenceli ve eğitici bir yaz tatili geçirme imkanı buluyor. Proje kapsamında 750 ortaokul ve lise öğrencisi çeşitli dersler ve etkinliklerle destekleniyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin keyifli ve verimli vakit geçirdiğini belirtti.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Yaz Okullarının eğitime devam ettiği bildirildi.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle yürütülen projede gençler, eğlenceli ve eğitici bir yaz tatili yapma imkanı buluyor.

İki farklı yaş grubunda organize edilen etkinliklerde 750 ortaokul ve lise öğrencisi, kendilerine sunulan Kur'an, siyer, ilmihal dersleri yanı sıra Ebru, Photoshop ve Öncü Şahsiyetler Atölyesi ile futbol, voleybol, okçuluk dersleri alıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin Yaz Okulları ile keyifli ve verimli vakit geçirdiklerini söylediği kaydedildi.

Başkan Kılca'nın ayrıca "Proje çerçevesinde yüzlerce öğrencimiz, eğitimlerin yanı sıra geziler, sosyal ve sportif etkinliklerden faydalanıyor. Yaz Okullarımız ile çocuklarımız ve gençlerimizin hem kişisel gelişimleri, hem psikolojik gelişimleri hem de akademik gelişimlerine katkı sağlıyoruz." dediği ifade edildi.