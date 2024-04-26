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Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma

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Bir okulun 23 Nisan gösterinde küçücük bir çocuğa 5 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat taklidi yaptırıldı. Bakanlık, gösteriye ilişkin müfettiş görevlendirerek, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

Ülkenin her yerinde gösterilerle kutlanan 23 Nisan'da bir okulun öğrencisine yaptırdığı Dilan Polat taklidi tepki çekti. 'Dilan Polat'lı gösteriye ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı da devreye girdi.

MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

Sarıveliler ilçesindeki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törendeki gösteride bir kız öğrenci, 'kara para' suçundan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın 'Enerji' adlı şarkısını söyledi. Polis yeleği giyen iki erkek öğrenci, şarkıyı tamamlayan kızı kollarından tutup gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan gösteriye ait görüntüler, tepki topladı. Milli Eğitim Bakanlığı, gösteriye ilişkin müfettiş görevlendirip, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

DİLAN POLAT OPERASYONU

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin birçok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, vergi usul kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme gibi suçlardan tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Dilan Polat 23 Nisan Karaman Hukuk 3.Sayfa Eğitim Magazin Haberler

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