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Karaman'da LGS heyecanı: Kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis ve veliler koştu

Karaman'da LGS heyecanı: Kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis ve veliler koştu
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Karaman'da LGS merkezi sınavına giren ve kimliğini unutan öğrencilerin kimlikleri, polis ekipleri ve veliler tarafından hızlıca sınav merkezlerine ulaştırıldı. Sınav öncesi yaşanan bu kimlik seferberliği veliler ve öğrenciler arasında heyecanlı anlara sahne oldu.

Karaman'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava gelen ve kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis ekipleri ve veliler yetişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav için Karaman'da binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İrfan Ataseven Anadolu Lisesi başta olmak üzere kent genelindeki sınav merkezlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Kimlik ve sınav giriş belgeleriyle okullara gelen öğrenciler, görevlilerin kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. LGS'de öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi. Sınav çıkışında emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyleyen öğrencilerin yanı sıra, dışarıda bekleyen veliler de çocuklarından daha fazla heyecan duyduklarını ifade etti.

Sınav merkezlerinde kimlik seferberliği

Sınav öncesinde kimliklerini evde unutan veya düşüren öğrenciler için zamanla yarış başladı. Kızını sınava getiren Ahmet Kaygısız, evin önünde arabaya binerken düşen kimliği fark ederek hızlıca okula ulaştırdı. Yaşanan süreci anlatan Kaygısız, "Kızım sınava girecek, heyecan var. Kızımın hedefi fen lisesi" dedi.

Bir başka okulda ise kimliği evde unutulan bir öğrencinin kimliği, polis ekiplerince hızlıca okula getirildi. O esnada okul önünde bekleyen ve iki çocuğu sınava giren veli Abdulkadir Işık, ekip aracından kimliği teslim alarak koşarak okul görevlilerine yetiştirdi.

Okul önünde bekleyen veliler ise çocuklarından çok kendilerinin heyecanlı olduklarını söyledi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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