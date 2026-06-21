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Karaman'da AYT heyecanı: Geç kalan aday içeri alınmadı

Karaman'da AYT heyecanı: Geç kalan aday içeri alınmadı
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Karaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı.

Karaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Sınava 1 dakika kala yetişen adaylar olurken, saniyelerle geciken bir aday ise içeri alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman'da da saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelerek kapıların açılmasını bekledi. Başakşehir Şehit Hamza Çetin Anadolu Lisesi'nde sınav binasına son dakikalarda yetişen adaylar koşarak salonlara girerken, saatler 10.00'u gösterdiğinde kapılar kapatıldı. Sınavı saniyelerle kaçıran bir aday ise kurallar gereği içeri alınmadı. Okul çevresinde bekleyen veliler de çocuklarının başarılı bir sınav geçirmesi için dua ederek heyecana ortak oldu.

"3'ncü üniversite için giriyorum"

Sınava 3'ncü üniversitesini okumak için girdiğini belirten 27 yaşındaki İbrahim Halil Olgun, "İnşallah üçüncüsünü de tuttururuz. Beden eğitimi ve bahçe tarımı bölümlerini bitirdim. Şimdi de ziraat mühendisliği için sınava giriyorum" şeklinde konuştu.

"Daha önce de oğlum sınava girdiği için heyecanlı değiliz"

Oğlu sınava giren Süleyman Mustafa Kaya ise, "Daha önce de oğlum sınava girdiği için heyecanlı değiliz. Tüm sınava katılan öğrencilere başarılar diliyorum. İlk sınavda Türkçe ve sayısalın iyi geçtiğini söyledi. Oğlumun üniversite kaydı var, 2 yıllık bölüm bitirdi. Şimdi tekrar farklı bir bölüm için sınava giriyor" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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