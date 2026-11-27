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Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen seminerde öğrencilere aile içi iletişim, evlilikte sağlık ve hukuki süreçler ile bağımlılıkla mücadele konularında bilgi verildi.

Programda konuşan İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacısı Ömer Faruk Çınar, sağlıklı evlilik ve aile yapısının oluşturulmasına ilişkin temel konuları anlattı.

Eğitimde aile içi iletişim, sağlık ve hukuki süreçlerin yanı sıra iletişim ve medya alanında farkındalık konuları ele alındı. Gençlerin evlilik sürecine bilinçli şekilde hazırlanmasının önemi vurgulandı.

Seminerde ayrıca emniyet birimlerinin narkotik ekiplerinde görevli bir polis memuru, bağımlılıkla mücadele ve riskli durumlardan korunma konularında bilgilendirme yaptı.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı