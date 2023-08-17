Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Mehmet Ali Şahin'i ziyaret etti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında misafir etti. Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Kırışık'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Karabük Üniversitesine her zaman destek olacağını belirten Şahin, Üniversitenin başarılı çalışmalarından dolayı akademik ve idari kadroyu tebrik ederek selam ve sevgilerini iletti.

Kırışık, Karabük Üniversitesinde yapılması planlanan çalışmalar ve projeler hakkında Şahin'e bilgi vererek, "'Bilim merkezli öğrenci dostu Üniversite' anlayışıyla Karabük Üniversitesinin bugüne kadar gösterdiği gelişimi daha da ileriye taşıyarak Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye yüzyılında şehrimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için gayret göstereceğiz" dedi. - KARABÜK