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KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi mezunlarını uğurladı

KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi mezunlarını uğurladı
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Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenini düzenledi. Törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileleri ile davetliler katıldı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin üniversitenin önemli akademik birimlerinden biri olduğunu belirterek, mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Törende fakültede dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi birincisi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Shadrack Nsimba Kekwandi olurken, üçüncülüğü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ayham Khalil Salem Odeh elde etti.

Fakülte birincisi Shadrack Nsimba Kekwandi de konuşmasında, kendilerine sunulan eğitim imkanları dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile üniversite yönetimine teşekkür etti.

Tören, mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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