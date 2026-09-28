Karabük Üniversitesi GreenMetric'te 2024-2026 döneminde dünyada 236 basamak yükseldi

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Karabük Üniversitesinin (KBÜ) sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının değerlendirildiği UI GreenMetric 2026 sonuçlarında üniversite, Türkiye sıralamasında da üç yılda 22 basamak ilerleyerek 74'üncü sıraya yükseldi.

Karabük Üniversitesi, UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması'nda 2024-2026 döneminde dünya genelinde 236 basamak yükselerek 2026 yılında 715'inci sırada yer aldı.

Karabük Üniversitesi, dünya sıralamasında 2024 yılında elde ettiği konumdan 2026 yılına kadar her yıl yükseliş kaydetti. Üniversite, 2025 yılında bir önceki yıla göre 145 basamak yükselirken, 2026 yılında 715'inci sırada yer aldı.

UI GreenMetric Türkiye sıralamasında da son üç yılda yükseliş görüldü. 2024 yılında 96'ncı sırada bulunan Karabük Üniversitesi, 2025 yılında 85'inci, 2026 yılında ise 74'üncü sıraya çıktı. Böylece üniversite, 2024-2026 döneminde Türkiye sıralamasında toplam 22 basamak ilerledi. 2025 yılında da bir önceki yıla göre 11 basamaklık yükseliş kaydedilmişti.

UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması, üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını farklı göstergeler üzerinden değerlendiriyor. Karabük Üniversitesinin sıralamadaki yükselişinde temiz enerji, yeşil ulaşım, sürdürülebilir eğitim, çevre duyarlılığı, sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir kampüs çalışmalarının etkili olduğu belirtildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların uluslararası sıralamalara yansıdığını belirtti.

GreenMetric sonuçlarında elde edilen yükselişin çevre duyarlılığı, sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir kampüs çalışmalarının bir sonucu olduğunu ifade eden Kırışık, "GreenMetric'te 2024-2026 döneminde dünya genelinde 236 basamak yükseldik, Türkiye'de ise 22 basamak yükseldik. Burada Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurmuş olmamızın da çok büyük bir katkısı var." dedi.

Kırışık, sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsal anlayışla geliştirilmeye devam edeceğini belirterek, elde edilen sonuçların akademik ve idari personel ile öğrencilerin ortak çalışmalarının bir yansıması olduğunu kaydetti.

Üniversitenin ulusal ve uluslararası alandaki gelişimini sürdürmesi ve daha büyük hedeflere ulaşması amacıyla sürdürülebilirlik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı