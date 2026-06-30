Haberler

Kahta'da 200 kişilik İUP kurası çekildi

Kahta'da 200 kişilik İUP kurası çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Kahta'da İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında okullarda görevlendirilecek destek personeli için noter kurası çekildi. Asil adaylar evraklarını 2-14 Temmuz 2026'da teslim edecek.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurumlarda görevlendirilecek destek personellerinin belirlenmesi amacıyla noter kurası gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamlığı bünyesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülen İşgücü Uyum Programı kapsamında, okullarda temizlik, bakım ve onarım işlerinde 292 gün süreyle görev yapacak personeller için kura çekimi düzenlendi.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Turan'ın katılımıyla noter huzurunda yapıldı.

Program kapsamında görevlendirilmeye hak kazanan personellerin 20 Temmuz 2026 tarihinde görevlerine başlayacağı bildirildi.

Yetkililer, kura sonucunda asil olarak belirlenen adayların gerekli evraklarını 2 Temmuz - 14 Temmuz 2026 tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşçi Birimi'ne elden teslim etmeleri gerektiğini belirtti. Açıklamada, belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adayların yerine yedek listede bulunan adayların görevlendirileceği ifade edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor

"Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu
Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu

Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu
Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Rubio ile Wadephul görüştü

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik görüşme
Kadının çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı: Beni öldürecek, yardım edin

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Hemcinsini evire çevire dövdü
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı