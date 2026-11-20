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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitimde, 52 özel güvenlik ve 155 bahçe görevlisi olmak üzere toplam 207 personele okul güvenliği ve şüpheli durumların tespitine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa; 52 özel güvenlik görevlisi ve 155 bahçe görevlisi olmak üzere toplam 207 personel katıldı. Eğitimde uzman ekipler tarafından okul giriş ve çıkışlarında alınacak güvenlik tedbirleri, şüpheli şahıs ve durumların tespiti, öğrenci güvenliğinin sağlanması ve olası olaylara karşı hızlı müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı