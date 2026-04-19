MEB: "Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır"

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan elim saldırıya ilişkin süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
