Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, Kayabaşı İlkokulu bahçesinde kilit parke çalışması yaptı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kayabaşı İlkokulu bahçesinde kilit parke çalışması yaptı.

Eğitim kurumlarına fiziki desteğini sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, okul bahçelerinde çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay," "Göreve geldiğimiz günden bu yana, eğitim alanlarımızın fiziki şartlarını iyileştirme adına elimizden gelen desteği verdik ve vermeye devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bölgemizde bulunan okullarımızın fiziki şartlarına destek olma adına çevre düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda Kayabaşı İlkokulumuzun bahçesinde de düzenlemeler yaptık. Kıymetli öğrencilerimize hayırlı olsun. Onların güzel bir geleceğe kavuşmaları adına bizler çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ