Kağızman'da okuma bayramı coşkusu: Minik öğrencilerden muhteşem gösteri

Kağızman'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen Okuma Bayramı Programı renkli görüntülere sahne oldu. Halime Arslan Yıldız İlkokulu 1. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte miniklerin sergilediği şiirler, oyunlar ve gösteriler izleyenlerden tam not aldı.

Yoğun katılımın olduğu programda öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu salonu dolduran davetlilere duygu dolu anlar yaşattı. Aylar süren hazırlıkların ardından sahneye çıkan öğrenciler, okuma yazmayı öğrenmenin sevincini birbirinden renkli gösterilerle kutladı. Miniklerin sahnedeki özgüveni ve performansları büyük alkış aldı.

Programa Kaymakam Okan Daştan ile Kaymakam Refiki İhsan Mert Mutlu da katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, öğretmenleri ve velileri tebrik ederek eğitim sürecine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Etkinlik boyunca öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri, müzikli etkinlikler ve şiir konseri izleyenlerden büyük beğeni toplarken, veliler çocuklarının ilk sahne heyecanını gururla takip etti. Program sonunda öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirerek Okuma Bayramı sevincini ölümsüzleştirdi.

Kağızman'da düzenlenen Okuma Bayramı Programı, hem öğrencilerin eğitim yolculuğundaki önemli bir dönüm noktası oldu hem de ortaya çıkan renkli görüntülerle unutulmaz anlara sahne oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı