Kadirli'de LGS Başarılı Öğrencilere Ödül Verildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olan öğrencilere ödül verildi. Kaymakam Vehbi Bakır, öğrencilerin gösterdiği başarının hayat boyu sürmesini diledi ve destek verenlere teşekkür etti.