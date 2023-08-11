İzmit Belediyesi Yeni Eğitim Döneminde Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi Desteği Verecek

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yeni eğitim öğretim döneminde de öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği verecek. Başvurular 14-25 Ağustos tarihleri arasında www.izmitkardeseller.com internet sitesi üzerinden alınacak ve başvurular sosyal hizmet uzmanlarınca değerlendirilecek. Uygun bulunan ailelere Dost Eller Mağazası aracılığıyla kırtasiye seti dağıtılacak.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yeni eğitim öğretim döneminde de öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği verecek.

İzmit Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere vereceği kırtasiye malzemesi desteği için başvuruları almaya başlıyor. 14-25 Ağustos arasında www.izmitkardeseller.com internet sitesi üzerinden başvuru alacak olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, başvuruları sosyal hizmet uzmanlarınca sosyo-ekonomik açıdan değerlendirmeye tabi tutacak. Uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelere de kırtasiye malzemesi desteği sağlanacak.

İzmit Belediyesi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında Dost Eller Mağazası aracılığıyla uygun bulunan ailelerin çocuklarına; sırt çantası, kurşun kalem, kırmızı kalem, uçlu kalem, uç, kalemtraş, silgi, cetvel seti, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, pastel boya, kuru boya, kalem kutusu malzemelerinden oluşan kırtasiye seti verecek.