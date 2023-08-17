İzmit Belediyesi ve Çocuk Sinema Okulu'na 628 başvuru geldi

İzmit Belediyesi ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığıyla çocukların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Çocuk Sinema Okulu'na 10 günlük sürede 628 başvuru geldi.

Çocukların sinema alanındaki yeteneklerini, hayal gücünü, perspektifini, güç ve farkındalıklarını artırmak adına 7-14 yaş arasındaki çocuklara kapılarını açan Çocuk Sinema Okulu'na başvurular geçen yıllara oranla 3 katına çıktı. Çocuk Sinema Okulu'na 31 Temmuz ile 11 Ağustos 2023 tarihlerinde toplamda 628 başvuru gerçekleşti.

SEÇMELER YARIN BAŞLIYOR

Başvurularını tamamlayan çocuklar, yarın ve 19 Ağustos Cumartesi günü Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde jüri önüne çıkacak. Seçmelerde başarılı bulunan çocuklar 26 Ağustos tarihinde eğitimlere başlayacak. Çocuklara kamera önü, oyunculuk, senaryo, yönetmenlik, kamera eğitimi, film analizi, montaj ve kurgu, dublaj, ışık ve ses gibi farklı alanlarda eğitim verilerek bu yöndeki ilgi ve becerileri geliştirecek.