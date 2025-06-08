İzmirli Öğrenciler 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' Projesi ile Şiir Kitabı Hazırladı

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde Hakkı Oğuz Tabaoğlu İlkokulu'ndaki 4'üncü sınıf öğrencileri, 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' projesi kapsamında 'Biz Gidelim Şiirlerimiz Kalsın' adlı şiir kitabı hazırladı. Öğrenciler hayallerinden, hikayelerden, çizgi filmlerinden esinlenerek yazdıkları hikaye ve şiirlerin yanı sıra eserlerini kendi çizimleriyle de renklendirdi.

Hakkı Oğuz Tabaoğlu İlkokulu'ndaki 4'üncü sınıf öğrencileri 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' projesi kapsamında 'Biz Gidelim Şiirlerimiz Kalsın' adlı şiir kitabı hazırladı. Öğrenciler yaşadıklarından, hikayelerden, çizgi filmlerinden esinlenerek yazdıkları hikaye ve şiirlerin yanı sıra, eserlerini kendi çizimleriyle de renklendirdi. Projeye yaklaşık 60 öğrenci katıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de okulu ziyaret ederek, öğrencilerin kitaplarını hazırladığı sınıflarda incelemelerde bulundu. Yahşi, okul kütüphanesini de gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

'KENDİMİ ÇOK GURURLU HİSSETTİM'

Projeye ilk kez katıldığını belirten 4'üncü sınıf öğrencisi Neşet Kuzey Yıldırım (10), "Kitabımız çıkınca kendimi çok gururlu hissettim. Hayaller kurarak ve arkadaşlarımı düşünerek şiir yazdım. Şiir yazmayı çok seviyorum. Yazarken çok güzel duygular hissediyorum. Bu yüzden şiir yazmaya devam etmek istiyorum" dedi. Sınıf arkadaşlarından Güneş Duran (10) ise projede yer almanın kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu belirtip, "Bu projede yer almak benim için çok büyük bir mutluluktu. İlk defa bir projeye katıldım. Şiirimi ailem ve öğretmenlerimin yardımıyla yazdım. Şiir yazmayı çok seviyorum ve ilerleyen zamanlarda da devam etmek istiyorum" diye konuştu.