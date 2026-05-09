Bayındır'da 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesinde duygusal anlar

Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında İzmir'in Bayındır ilçesinde ilkokul öğrencilerine askerlerden gelen mektuplar teslim edildi. Etkinlikte Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Bandosu da konser verdi.

Bayındır ilçesine bağlı Yusuflu Mahallesi'nde bulunan Yusuflu İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 1. sınıf öğrencilerinin Mehmetçiğe yazdığı mektuplara yanıt geldi. Öğrenciler, askerlerden gelen mektupları büyük heyecan ve mutlulukla teslim aldı.

Öğrenciler mektuplarını heyecanla aldı

Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje ile çocukların vatan ve millet sevgisinin pekiştirilmesi, aynı zamanda unutulmaya yüz tutan mektuplaşma kültürünün yeniden canlandırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Yusuflu İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplar kısa süre içerisinde yanıt buldu. Okula gelen Bando Albay Mehmet Kılbaş, askerlerden gelen mektupları tek tek öğrencilere teslim etti. Mektuplarını alan öğrencilerin yaşadığı sevinç dikkat çekerken, bazı öğrencilerin gelen cevapları arkadaşlarına yüksek sesle okuduğu görüldü.

Bando konseri ilgi gördü

Mektup teslim töreninin ardından okul bahçesinde Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Bandosu tarafından konser gerçekleştirildi. Program kapsamında çeşitli marşlar seslendirilirken, öğrenciler de ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte okul bahçesi bayraklarla süslendi. Coşkulu anların yaşandığı programda aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Etkinliğin sonunda öğrenciler askerlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Okul yönetimi ve veliler, programın çocuklar üzerinde unutulmaz bir iz bıraktığını ifade etti.

'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesinin farklı okullarda da devam edeceği öğrenildi. Proje sayesinde öğrencilerin hem mektup yazma alışkanlığı kazandığı hem de Mehmetçikle duygusal bağ kurduğu belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı