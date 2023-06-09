İzmir'de başarılı öğrencilere ödülleri verildi

TEKNOFEST, Robokod, TÜBİTAK ve İzmir Bilim Olimpiyatları ile uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Geleneksel Taçlanan Başarılar Gala Töreni'niyle ödülleri verildi.

TEKNOFEST, Robokod, TÜBİTAK ve İzmir Bilim Olimpiyatları ile uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Geleneksel Taçlanan Başarılar Gala Töreni'niyle ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda düzenlenen törene, öğrenciler ve velilerin yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Türk Hava Yolları Yöneticisi Ömer Uzun, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan da katıldı.

Törende, TEKNOFEST, Robokod, TÜBİTAK İzmir Bilim Olimpiyatları ve uluslararası alanda derece alan öğrencilere sertifikaları verildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programda Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezinin Türk Sanat Müziği dinletisi de yer aldı.