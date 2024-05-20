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İTÜ MTAL arıları, başarılarına devam ediyor

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İTÜ MTAL'nin ilk öğrencilerinden Doruk Özdemir ve Poyraz Alparslan, eğitimleri süresince yaptıkları projeler ve gösterdikleri başarılar sayesinde İtalya'nın Torino şehrinde bulunan, ülkenin en eski teknik üniversitesi Politecnico di Torino'dan burslu lisans eğitimi için kabul aldılar. Doruk Özdemir Otomotiv Mühendisliği, Poyraz Alparslan ise İşletme Mühendisliği bölümlerinde eğitim görecekler.

Genç arılarımız, lise yılları boyunca Teknofest Elektrikli Araç Yarışması, Samsung Solve for Tomorrow Smart Cities Yarışması, GEBİTAG Sempozyumları ve Genç Uluslararası Bilim Fuarı gibi prestijli etkinliklere katıldılar. Ayrıca, okulumuzun dahil olduğu Erasmus+ projeleri kapsamında İtalya ve Hollanda'da İTÜ MTAL'yi başarıyla temsil ettiler ve alanında önde gelen şirketlerde stajlar yaptılar.

Doruk ve Poyraz'ın, lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca, Dünya QS sıralamalarında Makine Mühendisliği'nde 28. sırada, teknik üniversite sıralamasında ise 52. sırada yer alan Politecnico di Torino'dan mezun olduktan sonra ülkemize dönerek önemli çalışmalara imza atacaklarından eminiz. Ayrıca öğrencilerimiz üniversite hayatları sırasında da İTÜ MTAL'nin genç arılarına rehberlik edeceklerini belirttiler.

İTÜ MTAL arıları, başarılarına devam ediyor

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

Doruk Özdemir Torino İtalya Eğitim Yaşam Haberler

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