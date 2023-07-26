İstanbul Rumeli Üniversitesi, YKS Sonuçlarına Göre Burs İmkanları Sunuyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrencilere sağlayacağı burslara yönelik bilgi verdi. Üniversite, 'Yöre Bursu', 'Tercih Bursu' ve 'Rumeli Bursu' olmak üzere üç çeşit burs seçeneği sunmaktadır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrencilere sağlayacağı burslara yönelik bilgi verdi. Üniversite, kendilerini tercih eden adaylara 'Yöre Bursu', 'Tercih Bursu' ve 'Rumeli Bursu' vereceğini duyurdu.

Üniversitenin 'Yöre Bursu', 'Tercih Bursu' ve 'Rumeli Bursu' olmak üzere üç çeşit burs seçeneği olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun, "İlk 3 tercihte yüzde 45 yöre bursumuz, İstanbul ili Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri ilçeleri ile Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerini ve tüm ilçelerini kapsıyor. Lisans ve ön lisans programları için (İlk ve Acil Yardım Programı haricinde), ilk üç tercihte yazan ve yerleşen bu il ve ilçelerdeki tüm öğrencilerimize yüzde 45 oranında yöre bursu vererek öğrencilerimize akademik eğitim imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

YÜZDE 30 ORANINDA TERCİH BURSU İMKANI

Kuzgun, "Bir diğer bursumuz olan, ilk 5 tercihte yüzde 30 tercih bursumuz ile ilk 5 tercihte üniversitemizi tercih eden ve ÖSYM Başarı Bursu ile yerleşen tüm öğrencilere tüm bölüm ve programlarda yüzde 30 oranında tercih bursu olanağı sağlıyoruz" dedi.

Kuzgun, "Yöre Bursu kapsamı dışında kalan bölgelerde üniversitemizin tüm lisans bölümleri (Psikoloji Bölümü hariç) ile ön lisans programlarında (İlk ve Acil Yardım Programı hariç) tam ücretli olarak ilk 3 tercihinde yazan ve yerleşen öğrencilere 2023-2024 Eğitim-Öğretim ücreti mali kayıtlarında lisans bölümlerinde yüzde 30+yüzde 30, ön lisans bölümlerinde ise yüzde 30+yüzde 15 oranında ilk 3 tercihte Rumeli bursu uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.