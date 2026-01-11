İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için eğitime ara verildiği bildirildi.

METEOROLOJİ'NİN UYARILARI GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda alınan karar kapsamında, kent genelinde etkisini artırması beklenen kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hava koşullarına bağlı olarak yeni kararların da alınabileceği ifade edildi.