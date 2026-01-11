Haberler

İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı alınan kararla kent genelindeki okullar tatil edildi.

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için eğitime ara verildiği bildirildi.

METEOROLOJİ'NİN UYARILARI GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda alınan karar kapsamında, kent genelinde etkisini artırması beklenen kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hava koşullarına bağlı olarak yeni kararların da alınabileceği ifade edildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Eğitim
İstanbul'da eğitime kar arası

Beklenen haber geldi! İstanbul'da eğitime kar arası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da

Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli