Isparta'da 21 bin 762 öğrenci üniversite hayali için sınavda ter döktü

Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine akın etti. Saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından öğrenciler sınav heyecanı yaşarken, aileler okul bahçeleri ve çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek çocuklarını bekledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Isparta'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler kimlik ve belge kontrollerinin ardından salonlara alınırken, aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Saat 10.00 itibarıyla sınav merkezlerinin kapıları kapatılırken, geç kalan bazı adaylar ise son dakikalarda içeri girebilmek için zamanla yarıştı. Öğrenciler içeride gelecekleri için ter dökerken, aileler ise okul bahçelerinde ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Bazı velilerin Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiği, bazılarının ise sınav süresince ellerini semaya açarak çocuklarının başarılı olması için niyazda bulunduğu görüldü.

Öte yandan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleştirilebilmesi amacıyla il genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri sınav merkezleri çevresinde görev yaparken, vatandaşlar da sınav süresince sessizliğin korunmasına özen gösterdi.

21 bin 762 öğrenci ter döktü

Isparta merkez ile Yalvaç ilçesinde bulunan toplam 60 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlarda 21 bin 762 öğrenci üniversite hayali için ter döktü. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı