İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda 56 Ülke Bir Araya Geldi

ŞİŞLİ'de İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen 5'inci Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi 56 ülkeden öğrencilerin katılımıyla düzenlendi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen 5'inci Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi Şişli'de düzenlendi. 28 Kasım'da başlayan zirve, 56 farklı ülkeden lise öğrencileri ve öğretmenlerin katılımıyla üçüncü gününde de devam etti. Bugün gerçekleştirilen oturum da, önceki programlarda ele alınan konular üzerine değerlendirmeler yapıldı. Oturumda bazı ülke temsilcileri söz alarak görüşlerini paylaştı. Son bölüme doğru ise delegeler, tartışılan başlıklarla ilgili oylama yaptı. 5'inci Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi, yarın yapılacak son oturumun ardından tamamlanacak.