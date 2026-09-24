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İskenderun Lisesi restorasyonunu Kaymakam Önder ve İlçe Milli Eğitim Müdürü inceledi

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İskenderun Lisesi restorasyonunu Kaymakam Önder ve İlçe Milli Eğitim Müdürü inceledi
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İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, restorasyonu süren İskenderun Lisesi binasında inceleme yaptı. Yetkililerden bilgi alan ikili, binanın eğitim faaliyetlerinde yeniden kullanılmasına yönelik süreci değerlendirdi.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ile birlikte restorasyonu devam eden İskenderun Lisesi binasında incelemelerde bulundu.

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü tarihi okul binasını gezen Kaymakam Önder, yetkililerden çalışmaların mevcut durumu ve gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

İncelemelerde restorasyon kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, binanın eğitim faaliyetlerinde yeniden kullanılmasına yönelik sürece ilişkin bilgiler ele alındı.

Kaymakam Önder ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Haytaz, okul binasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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