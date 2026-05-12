Haberler

Van'da öğrencilerin hazırladığı projeler bilim fuarında sergilendi

Van'da öğrencilerin hazırladığı projeler bilim fuarında sergilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesindeki İlknur Ilıcalı Ortaokulu, öğrencilerin bilimsel araştırma yeteneklerini geliştirmek ve projelerini sergilemek amacıyla bir bilim fuarı düzenledi. 19 projenin yer aldığı fuarın açılışında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, bölgedeki eğitim projelerine vurgu yaptı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki İlknur Ilıcalı Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 19 projenin yer aldığı bilim fuarı kapılarını açtı.

İpekyolu ilçesindeki İlknur Ilıcalı Ortaokulu, öğrencilerin bilimsel araştırma yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bilim fuarına ev sahipliği yaptı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen fuarın açılışı; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, Okul Müdürü Seyithan Ekinci, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda velinin katılımıyla yapıldı.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Oktay Tunç rehberliğinde hazırlanan 19 proje; fen bilimlerinden çevre sorunlarına, teknolojiden biyotaklit uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuarı gezen davetliler, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek projelerin teknik detayları hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, Van'ın birçok projede öncü bir rol üstlendiğini belirtti. Kırıcı, "İlimizde 3 merkezde gerçekleştirilen bu sergilerle araştıran ve sorgulayan bir öğrenci profili oluşturmayı amaçlıyoruz. Yapay zeka çağında bu projelerin bölge yarışmalarında da başarı getireceğine inanıyorum. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Biyotaklit üzerine proje geliştiren 8. sınıf öğrencisi Betül Zehra Kısacık ise köpek balıklarının yanda bulunan çizgi sisteminden esinlenerek sensör teknolojileri üzerine çalıştıklarını ve projelerinin ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar

150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta oyuncu Gül Onat 1 haftada 3 ameliyat geçirdi! Son hali sevenlerini üzdü

Sihirli Annem'in Perihan Teyzesiydi! Sevenlerinden dua istedi
Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Gelirse şampiyon yapar! İşte Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği gibi açıklayacağı golcü

Çuvalla para verip alacağı golcü ortaya çıktı

Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
Usta oyuncu Gül Onat 1 haftada 3 ameliyat geçirdi! Son hali sevenlerini üzdü

Sihirli Annem'in Perihan Teyzesiydi! Sevenlerinden dua istedi
Gelinlikle uçtu, herkesin gözü damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı

Gökyüzünde gelini gören damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı
İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar