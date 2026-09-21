İnönü Üniversitesinde Nihat Aytürk'ün verdiği protokol eğitimi tamamlandı

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İnönü Üniversitesinde Yönetici Liderlik Eğitim Programı kapsamında iki gün süren "Protokol, Davranış ve Temsil Kuralları" eğitimi tamamlandı.

Protokol Eğitmeni Nihat Aytürk tarafından verilen eğitim programının son gününde, konuk karşılama ve uğurlama, protokol oturma planı, yemek ve giyim kuralları konularında bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda protokol yönetimi alanındaki uzmanlığıyla tanınan Nihat Aytürk'e teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, ona hediye takdim etti. Aytürk ise Akpolat'a "Bürokratik Diplomatik Akademik Hayatta Başarı Öyküsü" adlı kitabını armağan etti.

Hediye takdiminin ardından katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı