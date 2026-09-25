İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat, Frankfurt Başkonsolosu'na hediye takdim etti

İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat, Frankfurt Başkonsolosu'na hediye takdim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Almanya Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu’na ziyarette bulundu. Akpolat, başkonsolosa görevinde başarı ve kolaylıklar dileyerek misafirperverliği ve sohbetleri için teşekkür etti, anı olarak hediye takdim etti.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Almanya Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu'na ziyarette bulundu.
Ziyarette Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Başkonsolos Akdevelioğlu'na görevinde başarı ve kolaylıklar dileyerek misafirperverliği ve sohbetleri için teşekkür etti. Rektör Akpolat, ziyaret anısına Başkonsolos Akdevelioğlu'na hediye takdim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı