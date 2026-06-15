İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı. Tören, fakülte birincisi Lütfiye Çoban'ın konuşmasıyla başladı. Mezun olmanın gururunu yaşadığını belirten Çoban, dört yıllık eğitim sürecinin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi. Akademisyenlerin kendilerine yalnızca mesleki bilgi değil, aynı zamanda vizyon ve entelektüel bakış açısı kazandırdığını ifade eden Çoban, tüm arkadaşlarına meslek hayatlarında başarılar diledi.

"Velilerimizin emeği çok büyük"

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın ise mezuniyetin öğrenciler kadar aileler için de büyük anlam taşıdığını belirterek, çocuklarının eğitim sürecinde fedakarlık gösteren velilere teşekkür etti. Akademik ve idari personele de emeklerinden dolayı teşekkür eden Yatkın, mezun öğrencilere dürüst, cesur ve insan haklarına saygılı iletişimciler olmaları tavsiyesinde bulundu.

"İletişim Fakültesi öğrencileri üniversitemize önemli katkılar sundu"

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad da konuşmasında, İletişim Fakültesi öğrencilerinin üniversitenin birçok etkinlik ve projesinde aktif görev üstlendiğini belirterek, "İletişim Fakültesi öğrencilerimiz üniversitemize önemli katkılar sundu. Mezun olan öğrencilerimizin bundan sonraki yaşamlarında kendilerine, ailelerine, üniversitemize ve ülkemize faydalı iletişimciler olarak görev yapacaklarına inanıyorum. Yolları ve bahtları açık olsun" dedi

Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere diploma ve plaketleri takdim edildi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı