İlmek ilmek sevgi: Gençlerden yaşlılara yürek ısıtan hediye

Erzincan Yurtları bünyesindeki Salih Baba Yurdu öğrencileri, örgü kursunda hazırladıkları battaniyeleri huzurevi sakinlerine hediye etti.

"Sevgi Battaniyesi" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, el emeğiyle hazırladıkları battaniyeleri yaşlılara ulaştırarak anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Etkinlikte huzurevi sakinleriyle bir araya gelen öğrenciler, büyüklerin ellerini öperek sohbet etti. Duygusal anların yaşandığı programda, kuşaklar arası dayanışma ve sevgi vurgusu öne çıktı.

Yetkililer, sosyal sorumluluk projeleriyle gençlerin toplumsal duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti. - ERZİNCAN

