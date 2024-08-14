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İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık genelgesini yayımladı. Genelgeye göre, ilkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı. TRT Haber'in detaylarına ulaştığı genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

VELİLER BİLGİLENDİRİLECEK

Okul-aile iş birliği güçlendirilecek. Yeni dönemde uygulanan faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek. Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek. Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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Yorumlar (4)

Birşey demedimki:

Milli eğitim bakanlığı oyun oynuyor hala.. Gençler 12 sene okuyor , üzerine 4 sene de üniversite okuyor iki kelime İngilizce konuşamıyor.. gülünç. Birde ikinci eecmeli yabancı dil var . Fıkra gibi eğitim.

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2
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mehmet altın:

Yıl olmuş 2024 biz hâlâ eğitim sistemini oturtamadık. Şu anda geleceğe; yüz yıllar sonrasına hazırlık yapmamız gerekirken, çocuklarımızın hayallerine ve geleceğine dinamit koymaya devam ediyoruz... Yazık çok yazık.

7
1
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Ali Tokgönül:

Ne oldu gene ? Neyi yanlış yaptınız da düzeltiyorsunuz ? Bir şeyi de doğru yapsanız şaşarım vallahi . Her yer yaz boz tahtası .

6
1
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Hacı Şembeki:

İnanca dayanan Etik Ahlaki hassasiyeti olmayan, Üretimi desteklemeyen, piyasanın kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayan , teknolojik gelişmeleri takip edemeyen bir eğitim ülkeye ihanettir...Okulları cezaevi ,öğretmenleri gardiyan görme anlayışından başka bir şey değildir...

5
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