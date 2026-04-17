İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Nisan 2026'da düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için giriş yeri belgelerini e-Okul sisteminde erişime açtı. Öğrenciler ve veliler sınav bilgilerine ulaşabilecek.

Resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınavın giriş yeri belgeleri, rapor bilgileriyle birlikte e-Okul sınav işlemleri ekranına eklendi ve okul müdürlüklerinin erişimine açıldı.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek öğrencilere teslim edilecek.

Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki "öğrenci sınav bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
