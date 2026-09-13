İlk zil öncesi mini eğitim zirvesi

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımlarıyla değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Ekici'nin makamında gerçekleştirilen toplantıda; 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı, okullarda yürütülen çalışmalar, eğitim ortamlarının niteliğinin artırılması, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçları, okul güvenliği ile eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

İlçelerde gerçekleştirilen hazırlıklar ve yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, eğitim öğretim süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği, koordinasyon ve ortak çalışma kültürünün önemine vurgu yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitimde sürdürülebilir başarı için tüm ilçelerde uyum, koordinasyon ve istişare içerisinde çalışmaya devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı