İhsangazi Belediye Başkanı Üniversite Kazanan Öğrencilerle Buluştu

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ilçede üniversiteyi kazanan öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Sağlık, gençleri motive etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

İhsangazi Belediye Başkanı ilçede üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, öğrenci ve aileleriyle yemekte buluştu.

Başkan Sağlık, yaptığı konuşmada, "Ülkemizin çeşitli bölgelerine eğitim almak için giden gençlerimizi motive etmek adına böyle bir gece düzenledik. Gençlerimiz gittikleri illerde ilçemizin görünen yüzü olacaktır ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edecektir." dedi.

Sağlık, program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.