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Iğdır'da YKS heyecanı: Öğrenciler ailelerinin dualarıyla sınava girdi

Iğdır'da YKS heyecanı: Öğrenciler ailelerinin dualarıyla sınava girdi
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YKS'nin ilk oturumu Iğdır'da sabah erken saatlerde başladı. Öğrenciler sınav merkezlerine aileleriyle gelirken, veliler çocuklarını dua ederek uğurladı. Sınav süresince güvenlik önlemleri alındı ve veliler kampüs çevresinde bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen öğrenciler, ailelerinin dualarıyla sınava girdi. Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü başta olmak üzere şehir genelindeki sınav merkezlerinde heyecan dolu anlar yaşandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu 10: 00 saatlerinde başladı. Sınava girecek öğrenciler kadar aileleri de büyük heyecan yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın eden öğrenciler, aileleri tarafından sınav binalarının kapısına kadar uğurlandı. Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde yoğunluk dikkat çekerken, veliler çocuklarını son ana kadar yalnız bırakmadı. Saat 10.00'da sınavın başlamasıyla birlikte kapılar kapatıldı. Güvenlik güçleri, sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için sınav merkezlerinin çevresinde bekleyen vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Veliler ise gölgelik alanlara ve kampüs çevresindeki uygun noktalara geçerek çocuklarının sınavdan çıkmasını beklemeye başladı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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