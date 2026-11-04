Iğdır'da Vali Taşolar başkanlığında okul güvenliği ve çevre tedbirleri ele alındı

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Iğdır'da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar başkanlığında düzenlenen toplantıda, öğrencilerin güvenliği ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler ele alındı.

Iğdır'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Vali M. Fırat Taşolar başkanlığında düzenlenen toplantıda, öğrencilerin okula geliş ve gidişlerinde güvenliklerinin sağlanması, okul çevrelerinde oluşabilecek risklerin önlenmesi ve mevcut güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılması konuları değerlendirildi. İlgili kurumların yürüttüğü çalışmaların ele alındığı toplantıda, okullarda güvenli eğitim ortamının oluşturulması için alınan ve alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası koordinasyonun ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı