İbn Haldun Üniversitesi Proje Destek Ofisi tarafından hazırlanan "Dijital Dünyada Fikri Bağımsızlık" isimli proje kapsamında 4 ülkeden 80 öğrenci katılıyor. Proje, sosyal medya fenomenliği için akademik eğitim müfredatı hazırlanmasını amaçlıyor.

İbn Haldun Üniversitesi Proje Destek Ofisi Erasmus+ KA220 projesi kapsamında yeni bir proje hazırladı. "Dijital Dünyada Fikri Bağımsızlık" isimli projeye 4 ülkeden 80 öğrenci katılıyor. İşte ayrıntılar…

Sosyal medya fenomenliği için akademik eğitim müfredatı hazırlanıyor

Türkiye Ulusal Ajansı'nın da desteklediği projenin ilk aşaması Türkiye'de gerçekleşti. 24 Nisan'da başlayan program 5 gün boyunca devam etti. Influencer marketing ve dijital, sosyal pazarlama eğitimlerinin yanı sıra öğrenciler sosyal medya fenomenleriyle de bir araya geldi.

Kafalar ekibi, Doğan Kabak ve Mesut Çevik gibi isimler tecrübelerini paylaştı. Yine yurtdışından gelen öğrenciler için İstanbul'da tarihi gezilerde düzenlendi. Projenin ikinci aşaması Eylül ayında İspanya'da düzenlenecek.

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10 Eylül'de başlayacak olan program yine 5 gün sürecek. Öğrenciler burada da sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelecek. Tecrübe ve deneyimlerini dinleyecekler. Daha sonra İtalya ve Hollanda aşamaları yapılacak.

Öğrencilerle birlikte akademisyenler de projeyi yakından takip ediyor, çalıştaylara katılıyor. Projenin asıl amacı 4. Aşamanın sonunda bir eğitim müfredatı ortaya çıkarmak. Hazırlanan müfredat Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) sunulacak. Kabul edilmesi halinde üniversiteler 2 yıllık "influencer yüksek lisans programı" açabilecek. Yani yüksek lisans eğitiminde bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler influencerlik yüksek lisans eğitimi alacak.

Proje müfredat hazırlanma noktasında dünyada bir ilki teşkil ediyor. Böylece İnfluencerlik bir meslek olarak akademik boyutta bir kimlik kazanmış olacak…