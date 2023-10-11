Hyundai Assan, İstanbul'da teknik liseye otomobil ve ekipman bağışladı

Hyundai Assan, İstanbul Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne otomobil ve teknik ekipman bağışlayarak eğitime destek oldu. Öğrencilerin daha deneyimli uzmanlarla servis hizmeti verebilmesi için girişimde bulunulacak.

Hyundai Assan, yetkili servislerindeki deneyimli ve uzman personel ile birlikte teşhis kalitesini ve aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırmak için eğitime destek olmaya devam ediyor.

İlk etapta İstanbul Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Hyundai Sınıfı açarak eğitime katkıda bulunan Hyundai Assan, okula 2 adet otomobil, motorlar ve gerekli teknik ekipmanları bağışladı.

Teknik lise öğrencileri ve öğretmenler, bu ekipmanları sadece öğrenme amaçlı kullanacak ve gelecekte sektörün daha deneyimli uzmanlarla servis hizmeti vermesi için girişimde bulunacak. Hyundai Assan ayrıca, öğrencilere yönelik bayilerde bir staj programı da sunuyor. Mezun olan öğrenciler, Hyundai Assan Yetkili Servisleri'nde sertifikalı teknisyen olarak istihdam edilecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Maltepe Kaymakamı, İstanbul İl ve İlçe Milli Eğitim Yöneticileri, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu ve Hyundai Assan üst düzey yönetiminin katıldığı açılış törenin konuşmasını yapan Hyundai Assan Başkan ve CEO'su Sangsu Kim, eğitime verdikleri desteğin önemini vurgulayarak duygularını en iyi şekilde ifade etti. Sangsu Kim, "Hyundai Assan, 25 yılı aşkın süredir Türkiye'de binlerce kişiye istihdam olanağı sağlayarak ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaya devam ediyor. Hyundai olarak, her yıl lise ve üniversite öğrencilerine burs sağlıyor, eğitim araç ve gereçlerini bağışlıyoruz. Mükemmel bir insan kaynağı yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca, Malatya bölgesinde anaokul ve ilköğretim okullarının kurulmasına destek olmak için Eğitim Vakfı ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye ile Kore arasındaki dostane ilişkinin bir parçası ve aynı zamanda bizler için büyük bir mutluluk kaynağı olan bu modern teknoloji eğitim merkezinin tüm öğrencilere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hyundai Assan tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesindeki teknik okullara ve eğitime destek olarak katkıda bulunmaya devam edileceği belirtildi.