Geleceğin meslekleri Hitit Üniversitesi'nde: 3 program ilk kez öğrenci kabul edecek

Hitit Üniversitesi, savunma sanayisinden elektrikli araç teknolojilerine, dijital üretimden ileri imalat sistemlerine uzanan üç yeni program için ilk kez öğrenci kabul edecek.

Savunma sanayisi, bilgisayar destekli üretim sistemleri ve elektrikli araçlar gibi stratejik alanlarda yetişmiş insan kaynağına duyulan ihtiyaç her geçen gün artarken, Hitit Üniversitesi bu dönüşüme yeni eğitim programlarıyla katkı sunuyor. "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaşan tek üniversite olan Hitit Üniversitesi, bu yıl ilk kez öğrenci alacak üç yeni ön lisans programını eğitim hayatına kazandırdı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği, CNC Programlama ve Operatörlüğü ile Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programları ile geleceğin mesleklerine nitelikli teknik personelin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetişecek

Türkiye'nin son yıllarda yerli-milli üretim kapasitesini artırarak savunma sanayisinde kaydettiği gelişmeler, mühimmat, roket, füze sistemleri ve enerjetik malzemelerin üretiminde görev alacak teknik personele olan ihtiyacı da artırdı.Bu doğrultuda ilk kez açılan Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği Programı, üretim, kalite kontrol, bakım, depolama ve güvenlik süreçlerinde görev alacak teknik elemanlar yetiştirecek. Program kapsamında öğrenciler üretim teknikleri, süreç yönetimi, kalite kontrol, test ve analiz uygulamaları, depolama süreçleri ile iş sağlığı ve güvenliği konularında teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

Bilgisayar destekli üretim sistemlerinin yeni nesil uzmanları yetiştirilecek

Sanayide dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte CNC teknolojileri üretimin merkezinde yer almaya başladı. İlk kez öğrenci kabul edecek CNC Programlama ve Operatörlüğü Programı, bilgisayar destekli üretim sistemlerini etkin şekilde kullanabilen, CAD/CAM yazılımlarına hakim, CNC torna ve freze tezgahlarını programlayabilen teknik personel yetiştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler eğitim süresince teknik resim, üretim planlama, kalite kontrol, CAD/CAM yazılımlarını kullanma, CNC torna ve freze tezgahlarını programlama alanlarında uygulamalı eğitim alarak metal, makine, otomotiv, savunma sanayi, havacılık ve kalıpçılık sektörlerinde çalışma imkanı bulabilecek.

Hibrid ve elektrikli taşıtların üretim ve bakım süreçlerinde görev alacaklar

Otomotiv sektöründe hız kazanan elektrikli araç dönüşümü, yeni teknik alanları da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda ilk kez öğrenci alacak Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı, elektrikli ve hibrit araçların üretimi, bakım ve onarım süreçlerinde görev alabilecek teknik personel yetiştirecek. Mezunlar, elektrikli araç üreticileri, otomotiv sanayi, servis işletmeleri, batarya teknolojileri ve şarj altyapısı alanında faaliyet gösteren sektörlerde çalışma imkanı bulabilecek. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı