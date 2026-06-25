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Hitit Üniversitesinde rehber öğretmenlere 'geleceğin meslekleri' anlatıldı

Hitit Üniversitesinde rehber öğretmenlere 'geleceğin meslekleri' anlatıldı
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Hitit Üniversitesi ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, üniversite adaylarının doğru tercih yapabilmesi için rehber öğretmenlere geleceğin meslekleri tanıtıldı.

Hitit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinliğinde üniversite adaylarının doğru ve bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla rehber öğretmenlere geleceğin meslekleri tanıtıldı.

Hitit Üniversitesi ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi'nin desteğiyle düzenlenen "Üreten Türkiye'nin Gelecek Meslekleri Hitit Üniversitesinde" etkinliği Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, yakın zamanda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sınavının ardından tercih aşamasına gelen öğrencilerin kariyer planlamaları ele alındı. Programda konuşan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Eşref Savaş Başçı, rehber öğretmenlerin öğrencilerin kariyer yolculuğundaki geleceğin meslekleri, üniversitenin sunduğu imkanlar ve stratejik hamleler hakkında genel bilgiledirmelerde bulundu.

"Bugün rehber öğretmenlerimizle bir araya geldik"

YÖK vizyonu dahilinde geleceğin mesleklerini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Başçı, "Çorum'da faaliyet gösteren okullarımızdaki rehber öğretmenlerimizi davet ettik. Yakın zamanda gerçekleştirilen üniversite sınavına girmiş olan öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında ve üniversite tercihlerinde rehber öğretmenlerimizin üstlendiği misyonlarında farkında olarak üniversitemizin yeni YÖK vizyonu dahilinde geleceğin mesleği olarak adlandırdığımız yeni alanları kendilerine tanıtma fırsatı bulduk. Bu kapsamda her bir öğrencimiz için hangi mesleklerin daha uygun ve daha anlamlı olabileceği, kariyer mesleklerinde sadece bölüm ve puana odaklanmamaları gerektiği, bununla beraber gelecek kariyerlerini nasıl şekillendirecekleri konusunda bazı detay bilgiler paylaştık. YÖK'ün Bilim Kafe kapsamında yapmış olduğumuz bu etkinlik ile her bir rehber öğretmenimizin geleceğin yolculuğuna çıkacak olan her bir öğrencimize doğru bilgileri aktarabilmeleri ve Üniversitemizin imkan, kabiliyet ve faaliyetlerini ve yeni geleceğin mesleklerini anlatabilmeleri için güzel bir faydalı bir paylaşım olduğunu düşünüyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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