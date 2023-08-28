Hindistan'da Müslüman öğrenciye şiddet: Okul kapatıldı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir öğretmenin Müslüman bir öğrenciye sınıf arkadaşlarına tokat attırdığı okul kapatıldı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine yetkililer tarafından yapılan açıklamada, okulun gerekli kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle mühürlendiği belirtildi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir öğretmenin, Müslüman bir öğrenciye sınıf arkadaşlarına tokat attırdığı okul kapatıldı.

Hindistan'da Müslüman bir öğrenciye yönelik uygulanan şiddet ülke gündemini sarstı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir öğretmenin Müslüman bir öğrenciye sınıf arkadaşları tarafından tokat attırdığı videonun sosyal medyada yayılması üzerine olayın yaşandığı özel okul kapatıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eğitim kurumunun gerekli kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle mühürlendiği ifade edilirken, öğrencilerin çevredeki diğer okullara sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen hakkında polis tarafından dava açıldı.

Müslüman öğrencileri hedef almıştı

Uttar Pradesh eyaletinin Muzaffarnagar bölgesindeki özel okulda 24 Ağustos'ta, Tripta Tyagi isimli öğretmen çarpım tablosunda hata yaptığı gerekçesiyle 7 yaşındaki Müslüman öğrenciyi tahtaya çıkarak sınıf arkadaşlarına tokatlattırmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde öğretmenin öğrencilere, "Neden bu kadar hafif vuruyorsunuz? Ona daha sert vurun" dediği duyulmuştu. Tyagi ayrıca görüntüleri çeken kişiye, tüm Müslüman öğrencilerin okuldan gitmesi gerektiğini söylemişti. Arkadaşları tarafından şiddete uğradığı için gözyaşlarını tutamayan çocuğun okuldan alındığı ve ailesinin şikayette bulunmadığı belirtilmişti.

Tripta Tyagi Müslüman toplumun tepkisini çeken olayın ardından yaptığı açıklamada, eylemlerinin öğrencileri "kontrol etmek" için gerekli olduğunu söyledi. - YENİ DELHİ