Heimlich Manevrası ile Öğrenciyi Kurtaran Öğretmene Teşekkür
Isparta'da bir öğretmen, öğrencisinin nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu hayatını kurtardı. Gözde Batmaz Akın, Heimlich manevrasıyla yaptığı müdahale ile öğrencinin rahat bir şekilde nefes almasını sağladı.
ISPARTA'da, ilkokulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Gözde Batmaz Akın Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Selahattin Seçkin İlkokulu öğrencisi Eylül Yavuz, nefes borusuna yiyecek kaçması nedeniyle nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden öğretmen Gözde Batmaz Akın, öğrenciye Heimlich manevrasıyla müdahale ederek yiyeceği çıkardı. Olayın ardından hem müdahaleyi yapan öğretmen hem de öğrenci rahat nefes aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dün akşam olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü paylaşıldı. 'Bir An, Bir Hayat: Heimlich Manevrası Hayat Kurtardı' başlığıyla paylaşılan görüntüyle ilgili, "Öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; soğukkanlı ve bilinçli müdahalesiyle olası bir tehlikenin önüne geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" denildi.