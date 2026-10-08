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HBV'de 2026-2027 Akademik Açılış Yılı Rektör Bostancı'nın katılımıyla yapıldı

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HBV'de 2026-2027 Akademik Açılış Yılı Rektör Bostancı'nın katılımıyla yapıldı
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HBV'nin 2026-2027 Akademik Açılış Yılı, Itri Kongre Salonu'nda Rektör Naci Bostancı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bostancı konuşmasında öğrenme isteğinin önemini vurguladı, program Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzik ve Dans Topluluğu konseriyle sona erdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin (HBV) 2026-2027 Akademik Açılış Yılı gerçekleştirildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin (HBV) 2026-2027 Akademik Açılış Yılı, Itri Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda bir konuşma gerçekleştiren Rektör Bostancı, "Üniversiteye gelen ve bu sınıfların kapısından içeri girenlerin öncelikle ne yaptıklarını düşünmesi gerekir. Üniversiteye öğrenmek için gelinir; ancak asıl önemli olan gerçekten öğrenme talebi taşımak, yani talebe olmaya hazır olmaktır. Üniversite kadroları ve mekanlarıyla bir bütündür; fakat ona asıl hayat veren, öğrenmek için gelen öğrencilerdir" diye konuştu.

"Öğrenmek yalnızca mekanlar, sıralar ve kadrolardan ibaret değildir"

Öğrenmek istemeyene dünyanın bütün imkanları sunulsa da öğrenmeyeceğini; öğrenmek isteyeninse en zor şartlarda bile öğreneceğini vurgulayan Bostancı, "İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur. Dolayısıyla öğrenme işi yalnızca mekanlar, sıralar ve kadrolardan ibaret değildir; öğrenme isteğiyle akla, göze ve kulağa hitap eden bütüncül bir çabayla ilgilidir. Üniversiteye adım atan gençlerimizin ilk farkında olması gereken husus, 'ben öğrenmeye geldim' bilincini taşımaktır. Modern zamanlar, dikkat dağıtıcı unsurların çokluğu nedeniyle odaklanmanın zorlaştığı bir çağdır. Her gün üzerimize akan yoğun bir haber sağanağı var. Medya portalları tıklanma almak ve ilgi çekmek adına sürekli insanları kaygılandıran içerikler sunuyor" ifadelerini kullandı.

Bostancı'nın konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzik ve Dans Topluluğu tarafından konser verildi.

Programa, HBV Rektörü Naci Bostancı, HBV fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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