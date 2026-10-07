Haberler

Hayvanları Koruma Günü'nde Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri barınağa yiyecek götürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hayvanları Koruma Günü'nde Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri barınağa yiyecek götürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri, hayvanları koruma günü kapsamında hayvan barınağını ziyaret ederek sokak hayvanları için yiyecek götürdü. Öğrenciler, barınak yetkililerinden hayvanların bakımı hakkında bilgi alıp farkındalık çalışması yaptı.

Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri, hayvanları koruma günü kapsamında hayvan barınağını ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler sokak hayvanları için yiyecek götürürken, barınak yetkililerinden hayvanların bakım ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Kuşcenneti KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler, hayvanları koruma günü kapsamında hayvan barınağını ziyaret etti. Bandırma Müftülüğü bünyesinde yurtta görev yapan Manevi Danışman Selahattin Duran'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Kuşcenneti KYK Yurdu çevresinde bulunan hayvan barınağına gitti. Ziyaret kapsamında öğrenciler tarafından sokak hayvanları için yiyecek götürüldü. Öğrenciler, barınakta bulunan hayvanların beslenmesine katkı sağladı.

Barınak yetkilileri tarafından öğrencilere hayvanların bakım süreçleri, beslenmeleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, barınakta bulunan hayvanlarla ilgilenirken sokak hayvanlarının yaşam şartları hakkında da bilgi aldı.

Hayvanları koruma günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrencilerle hayvan sevgisi ve sokak hayvanlarına yönelik duyarlılık konularında farkındalık çalışması yapıldı.

Etkinlikle öğrencilerin sokak hayvanlarına yönelik duyarlılıklarının artırılması ve hayvan sevgisinin pekiştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Hollywood'un Oscar ödüllü efsanesi Eva Marie Saint hayatını kaybetti

Hollywood'un yaşayan efsanelerindendi! 102 yaşında hayatını kaybetti
Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı

Aile boyu facia: Eşini ve kızını öldürüp kendi canına da kıydı
Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Gizemli ölüm dünyanın uykularını kaçırdı: O ülkeyi derhal terk edin
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt: Evet benim için bıraktı

Sponza'dan "Güzel eşini senin için mi bıraktı" sorusuna bomba yanıt
Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı

Usta oyuncudan yıllar sonra Levent Kırca itirafı! İlk kez anlattı
İstanbul'da 3 projeden daire alan yabancılara vatandaşlık şoku: Evleri burada, gelecekleri belirsiz

3 projeden daire alan yabancılara vatandaşlık şoku
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu

Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı

Salgın bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu

Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu