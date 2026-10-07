Hayvanları Koruma Günü'nde Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri barınağa yiyecek götürdü

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Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri, hayvanları koruma günü kapsamında hayvan barınağını ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler sokak hayvanları için yiyecek götürürken, barınak yetkililerinden hayvanların bakım ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Kuşcenneti KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler, hayvanları koruma günü kapsamında hayvan barınağını ziyaret etti. Bandırma Müftülüğü bünyesinde yurtta görev yapan Manevi Danışman Selahattin Duran'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Kuşcenneti KYK Yurdu çevresinde bulunan hayvan barınağına gitti. Ziyaret kapsamında öğrenciler tarafından sokak hayvanları için yiyecek götürüldü. Öğrenciler, barınakta bulunan hayvanların beslenmesine katkı sağladı.

Barınak yetkilileri tarafından öğrencilere hayvanların bakım süreçleri, beslenmeleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, barınakta bulunan hayvanlarla ilgilenirken sokak hayvanlarının yaşam şartları hakkında da bilgi aldı.

Hayvanları koruma günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrencilerle hayvan sevgisi ve sokak hayvanlarına yönelik duyarlılık konularında farkındalık çalışması yapıldı.

Etkinlikle öğrencilerin sokak hayvanlarına yönelik duyarlılıklarının artırılması ve hayvan sevgisinin pekiştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı