Haberler

Hayrabolu’da Yaz Kur’an-ı Kerim kurslarına 624 öğrenci katıldı

Hayrabolu’da Yaz Kur’an-ı Kerim kurslarına 624 öğrenci katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen yaz Kur’an-ı Kerim kurslarına bu yıl toplam 624 öğrenci katıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an-ı Kerim kurslarına bu yıl toplam 624 öğrenci katıldı. İlçedeki camilerde eğitim gören öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra temel dini bilgiler ve duaları öğreniyor.

Güzelce Hasan Bey Camii İmam Hatibi Behlül Baydos, camilerindeki yaz Kur'an kursuna bu yıl 80 öğrencinin devam ettiğini belirterek, "Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim okumayı, temel dini bilgileri ve duaları öğretiyoruz. Cami cemaatimiz de öğrencilerimize her gün çeşitli ikramlarda bulunuyor. Destek veren tüm cemaatimize teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilerden Ezgi Uyanak ise her yıl kursa geldiğini belirterek, Kur'an-ı Kerim okumayı ve duaları öğrendiğini söyledi.

Öğrencilerden Aybars Aysel de kurslardan memnun olduğunu ifade ederek, "Kursa gelerek Kur'an-ı Kerim okumayı ve duaları öğreniyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Hocalarımızı çok seviyoruz" dedi.

Hayrabolu'da camilerde devam eden yaz Kur'an-ı Kerim kurslarının 14 Ağustos'ta sona ereceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
92 yaşındaki kadın tarlada yanmış halde bulundu

Tarlada kabus anları! 92 yaşındaki kadın korkunç halde bulundu
Trump, Senatör Graham'ın cenazesinde uyuyakaldı! O anlar gündem oldu

Trump'a bak sen! Uyurken kameralara yakalandığı yer pes dedirtti
Yurt dışına taşınan genç kızın soyadı başına dert oldu

Yurt dışına taşınan genç kızın soyadı başına dert oldu

Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Görüntü fena! Köpeğinin ihaneti çobanı dehşete düşürdü

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
Uçağa 100 kulak tıkacıyla bindi! Nedeni duyanları gülümsetti

Uçağa 100 kulak tıkacıyla bindi! Nedeni duyanları gülümsetti