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Hatay’da öğrencilere gıda israfının önlenmesi eğitimi verildi

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Hatay’da öğrencilere gıda israfının önlenmesi eğitimi verildi
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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Şehit Ahmet Benlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Şehit Ahmet Benlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Müdürlüğün Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personellerince gerçekleştirilen eğitimde, gıda israfının azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması konularında öğrencilere bilgi aktarıldı.

Eğitimde ayrıca sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve gıdaların bilinçli tüketilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Çalışmayla öğrencilerde gıda kaybı ve israfına karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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