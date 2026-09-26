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Hatay'da 2026-2027'de okul kantin ve yemekhanelerinde gıda denetimleri artırıldı

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Hatay'da 2026-2027'de okul kantin ve yemekhanelerinde gıda denetimleri artırıldı
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Hatay'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlarken okul kantini, yemekhane ve gıda satış noktalarındaki denetimler artırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hijyen, muhafaza ve son tüketim tarihlerini kontrol ederek öğrenci sağlığını ve güvenilir gıda arzını hedefliyor.

Hatay'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelerindeki resmi gıda denetimleri artırıldı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen kontroller kapsamında okul kantinleri, yemekhaneler ve gıda satış noktaları denetleniyor. Denetimlerde işletmelerin hijyen ve sanitasyon koşulları başta olmak üzere gıda güvenilirliğine ilişkin uygulamaları kontrol ediliyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde ayrıca okul kantinleri ve yemekhanelerde bulunan gıdaların muhafaza koşulları ile son tüketim tarihleri inceleniyor. Satışı yapılan ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu da denetim kapsamında değerlendiriliyor.

Yeni eğitim öğretim döneminde sürdürülen denetimlerle öğrencilerin sağlığının korunması ve okullarda güvenilir gıda arzının sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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