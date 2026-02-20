Hande Yener'den Dünya Şampiyonu Ayşe Naz'a tebrik

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde okuyan 17 yaşındaki Ayşe Naz Kara, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Uluslararası Copernicus Olimpiyatı'nda Doğa Bilimleri dalında dünya birincisi oldu. Ünlü şarkıcı Hande Yener, şampiyon öğrenciyi tebrik ederek genç bilim insanının başarısını kutladı.



Şampiyon öğrenciyi sosyal medyadan tebrik eden Hande Yener, "Ayşe'ciğim gurur duydum başarınla. Ve bayrağımızı dalgalandırmanla... Başarılarının devamını diliyorum, canım..." ifadelerini kullandı ve paylaşımında Türk bayrağı ile kalpler paylaştı.

Şampiyon genç, NASA ve Rice Üniversitesi işbirliğiyle yapılan finallerde tüm soruları doğru yanıtlayarak "Absolute Winner" unvanını kazandı.

Kara, madalyasını NASA profesörü Dr. Kumar Krishen'in elinden aldı ve Türk bayrağını salonda dalgalandırdı. Başarısı sonrası üniversite başvuruları için NASA profesöründen referans teklifi de aldı.